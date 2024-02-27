ГД вводит штрафы до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Документ внесен в палату парламента группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

Документ внесен в палату парламента в сентябре 2023 года группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в пакете с законопроектом, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и деятельность которых законодательно не регулируется, привлекать средства физлиц в качестве инвестиций.

Законопроектом предлагается дополнить кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 14.56.1. (незаконное привлечение инвестиций физических лиц). Так, за незаконное оказание услуг по привлечению инвестиций физлиц предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Для юрлиц законопроектом предлагается ввести штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

За незаконную деятельность по привлечению инвестиций физических лиц предусматривается административный штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предлагается ввести штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлиц штраф может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.