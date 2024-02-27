Совет директоров "Газпрома" обсудил меры совершенствования работы с акционерами

Также совет директоров принял к сведению информацию о состоянии работы по обеспечению ресурсной базы, геологическому изучению недр и геологоразведке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" обсудил результаты мер по совершенствованию работы с акционерами и инвесторами, говорится в сообщении холдинга.

"Совет директоров также рассмотрел вопрос о результатах реализации мер по совершенствованию работы с акционерами и инвесторами ПАО "Газпром", - сказано в сообщении.

Кроме того, совет директоров "Газпрома" принял к сведению информацию о состоянии работы по обеспечению ресурсной базы, геологическому изучению недр и геологоразведке. Наибольший прирост запасов в 2023 году получен в Ямальском центре газодобычи - на суше полуострова Ямал и приямальском шельфе Карского моря, в частности на Малыгинском месторождении и месторождении "75 лет Победы".

"Хорошие результаты дала работа по развитию ресурсной базы Якутского центра газодобычи. На Тас-Юряхском месторождении получен прирост запасов газа, на Верхневилючанском - открыты четыре новых залежи. Кроме того, в 2023 году "Газпром" стал победителем в аукционах на право пользования недрами трех участков в Якутии - Горного, Сунтарского-1 и Синского", - подчеркнули в компании.

Также директора холдинга одобрили проводимую работу по реализации проектов производства и продажи гелия и других благородных газов. В 2023 году "Газпром" вывел на проектный режим две гелиевые установки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), а в настоящее время идет строительство третьей установки. С сентября 2023 года российским и зарубежным потребителям отгружен 151 изо-контейнер с 653 тоннами жидкого гелия с Амурского ГПЗ.