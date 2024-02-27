Дума поручила Счетной палате проанализировать все концессии в сфере ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что на сегодняшний день значительная часть коммунальных сетей "передана на откуп концессионерам"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, где поручила Счетной палате РФ провести анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ.

"Поручить Счетной палате РФ провести анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения", - говорится в постановлении.

Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, на сегодняшний день значительная часть коммунальных сетей "передана на откуп концессионерам". "Бизнес берет без торгов муниципальные сети и обязуется их за собственные средства модернизировать, компенсируя свои затраты и получая заслуженную прибыль за счет собираемых с населения денег", - отметил Кошелев, который выступил одним из инициаторов подготовки постановления.

"Есть примеры эффективно работающих концессий. Но в некоторых регионах, к сожалению, происходит следующее: на публику заключили прекрасный концессионный договор, а потом кулуарно заключаются дополнительное соглашения с условиями, по которым недобросовестный коммерсант выжимает все соки из арендованных сетей, а их модернизация сдвигается на десятки лет", - добавил депутат.

Дума предлагает Счетной палате РФ в первом квартале 2025 года проинформировать депутатов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.