Стоимость биткойна превысила $57 тыс. впервые с 1 декабря 2021 года

По состоянию на 15:45 мск биткойн ускорил рост до $57,414 тыс.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась на 11,6%, до $57,289 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 15:33 мск.

По состоянию на 15:45 мск биткойн ускорил рост до $57,414 тыс. (+12,23%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $57 тыс. 1 декабря 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".