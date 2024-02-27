В Тюменской области на лекарства для льготников в 2023 году выделили 5 млрд рублей

Губернатор региона Александр Моор также отметил, что жители имеют возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь по 24 профилям

ТЮМЕНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Финансирование обеспечения лекарственными препаратами и медицинским оборудованием льготных категорий населения Тюменской области в 2023 году выросло на 25% в сравнении с 2022 годом. Из федерального и регионального бюджетов было выделено 5 млрд рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на круглом столе Счетной палаты РФ, посвященном реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование" в Уральском и Сибирском федеральных округах.

"На особом контроле находится вопрос по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготной категории граждан. Общие затраты областного и федерального бюджетов на эти цели в 2023 году составили почти 5 млрд рублей, и это почти на четверть выше уровня 2022 года, в этом году финансирование не будет снижено", - сказал он.

Моор также отметил, что жители региона имеют возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь по 24 профилям, определенным Минздравом России. Только в 2023 году такую помощь получили почти 20 тыс. тюменцев. По его словам, регион занимает лидирующие позиции по количеству объектов строительства, ремонта и по объему приобретаемого оборудования для системы здравоохранения, что позволяет улучшать показатели положительного прироста населения и ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2023 году в регионе превысила 74 года.

Глава региона отметил, что ключевой задачей медицинского сообщества и работодателей является здоровьесбережение трудоспособного населения региона. "В минувшем году профилактические мероприятия прошли более 340 тыс. человек, причем впервые было выявлено более 40 тыс. заболеваний, которые взяты на контроль медиками", - добавил Моор.