РЭА подготовило три сценария развития энергетики в мире до 2050 года

Сценарий "Чистый ноль", который является слабореализуемым, подразумевает снижение потребления энергии на 9%, "Все как в старь" - рост на 37%, а "Рациональный технологический выбор" - рост на 15%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российское энергетическое агентство (РЭА) подготовило три различных сценария развития мировой энергетики до 2050 года. Самый реалистичный из них называется "Рациональный технологический выбор" и подразумевает под собой умеренную трансформацию отрасли, сообщает корр. ТАСС с презентации проекта.

Два других названы "Все как в старь" и "Чистый ноль". Первый обозначает медленное распространение низкоуглеродных энергетических технологий, второй - максимально быстрое.

Генеральный директор РЭА Алексей Кулапин в своем приветственном слове подчеркнул, что Россия заинтересована в трансформации отрасли и снижении климатических выбросов. Он напомнил, что РФ намерена прийти к чистому нулю по показателям выбросов газов в 2060 году.

Тем не менее достижение углеродной нейтральности мирового ТЭК к 2050 году, под которым подписались многие участники Парижского соглашения, оказывается слишком дорогим способом трансформации существующей энергетики, говорится в прогнозе. "Данный сценарий является весьма капиталоемким и, на наш взгляд, чрезвычайно труднореализуемым в отсутствие масштабной финансовой помощи развивающемуся миру. Более того, масштабы требующихся уже в средне- и долгосрочной перспективе инвестиций в низкоуглеродные технологии в данном сценарии превышают 5-6% мирового ВВП, что превосходит разумные ограничения с точки зрения развития мировой экономики", - сказано в документе.

При этом продолжение традиционного развития энергетики неприемлемо, утверждают аналитики. "Превышение разумного объема выбросов парниковых газов ведет к необратимым климатическим изменениям, пагубно сказывающимся на привычном образе жизни. Декарбонизация, безусловно, стала императивом развития мировой энергетики", - говорится в исследовании.

Что ждет энергетику

По наиболее вероятному и умеренному сценарию прогноза РЭА, выбросы от использования энергоресурсов в 2050 году снизятся на 34%, что позволит лишь стабилизировать рост среднемировой температуры на уровне двух градусов. Потребуется также масштабирование применения новых технологий повышения поглощающей способности океана.

При этом потребление энергоресурсов вырастет на 15%, а потребление жидкого углеводородного топлива снизится на 40%, спрос на газ вырастет на 26%, а на уголь снизится на 32%. Выработка ВИЭ вырастет в 6 раз, ГЭС - на 136%, АЭС на 56%.

Сценарий "Чистый ноль", который является слабореализуемым, подразумевает снижение потребления энергии на 9%, а "Все как в старь" - рост на 37%.