Москва и Гуанчжоу будут сотрудничать в сфере устойчивого развития городов

В частности, в рамках научно-исследовательского сотрудничества запланирован выпуск совместного доклада по глобальным мегатрендам городского развития, который опубликуют в конце 2024 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Аналитический центр Москвы и Институт городских инноваций Гуанчжоу (Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение двустороннего сотрудничества в области городских исследований и устойчивого развития городов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Одним из ключевых направлений реализации Меморандума станет научно-исследовательское сотрудничество, разработка совместных докладов и рейтингов по устойчивому развитию городов и их экономик. Первым шагом планируется подготовка совместного исследования по климатической повестке мегаполисов стран БРИКС. В декабре прошлого года Департамент экономической политики и развития города Москвы представил на Климатической конференции ООН свой первый аналитический рейтинг-доклад "Климатическая повестка городов мира", получивший высокие оценки экспертов в сфере устойчивого развития, в том числе от Института Гуанчжоу. Результаты совместного исследования планируется представить в рамках мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году", - сказала министр правительства Москвы, глава департамента Мария Багреева.

Отмечается, что также в рамках научно-исследовательского сотрудничества запланирован выпуск совместного доклада Москвы и Гуанчжоу по глобальным мегатрендам городского развития, который будет опубликован в конце 2024 года, а также другие исследования.

"Важным направлением сотрудничества между Москвой и Институтом Гуанчжоу станет обмен передовыми практиками и решениями в области устойчивого развития городов. Будут проведены презентации стратегий, проектов и практик Москвы в сфере реализации повестки устойчивого развития и внедрения городских инноваций. Наиболее успешные кейсы столицы будут добавлены в базу данных Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций", - добавила министр.

Также в планах - взаимное участие в мероприятиях сторон и проведение совместных мероприятий по вопросам городских исследований и устойчивого развития городов.