Европарламент одобрил выделение Украине €50 млрд помощи

Решение поддержали 536 парламентариев, против выступили 40 депутатов, 39 воздержались

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) на пленарном заседании в Страсбурге одобрил решение 27 стран Евросоюза о выделении Украине финансовой помощи в размере €50 млрд, принятое 1 февраля по итогам саммита ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

"Парламент во вторник одобрил пересмотр долгосрочного бюджета ЕС. Это включает выделение Украине €50 млрд", - отмечается в тексте.

За это решение проголосовали 536 парламентариев, против выступили 40 депутатов, тогда как 39 воздержались.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС назвал безумным предоставление новых средств Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает €3 трлн.

Главы государств и правительств Евросоюза на экстренном саммите 1 февраля одобрили новую программу помощи Украине в €50 млрд. Для вступления в силу программы Европарламент должен проголосовать за нее.

Как сообщалось ранее, выделение €50 млрд в пересчете на четыре года означает выплаты в €1,02 млрд в месяц, что соответствует сокращению в полтора раза ежемесячного финансирования Украины по сравнению с 2023 годом, когда Киев получал от Брюсселя в месяц €1,5 млрд бюджетной помощи.