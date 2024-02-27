Мишустин сообщил о реализации 357 инициатив в регионах при поддержке вице-премьеров

Премьер-министр РФ отметил, что 33 проекта уже завершены

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. При активной поддержке вице-премьеров в российских регионах сейчас реализуются 357 проектов, из которых завершены уже 33, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по кураторству вице-премьерами федеральных округов.

"357 инициатив в регионах реализуются при активной поддержке кураторов [из числа вице-премьеров], 33 проекта уже завершены", - сказал глава кабмина, подчеркнув, что за каждой такой цифрой стоят результаты, объекты, решения, которые необходимы как отдельным гражданам, так и экономике в целом.

Премьер подкрепил свои слова конкретными примерами и рассказал об инициативах, реализованных при поддержке кураторов. Среди них - создание нового туристического маршрута "Терруар Севастополь" в Крыму, строительство завода по глубокой переработке семян масличных культур в Курской области, работа по локализации производства лекарств в Москве, ввод в эксплуатацию детской больницы в Оренбургской области, открытие в Мордовии фармацевтического предприятия по производству лекарств для людей с сахарным диабетом и рядом других заболеваний.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на то, что в Ленинградской области сейчас строится крупный газоперерабатывающий комплекс, в Иркутской области - завод по выпуску полимеров. "Это крупнейший объект по объему инвестиций - свыше 217 млрд рублей", - подчеркнул глава кабмина.

Говоря о Северо-Кавказском федеральном округе, председатель правительства отметил, что на Ставрополье в конце прошлого года заработала очередная ветроэлектростанция, а в Северной Осетии ранее был открыт новый аэровокзальный комплекс аэропорта Владикавказ.

Мишустин также напомнил вице-премьерам о ключевых параметрах, на достижение которых нужно ориентироваться при кураторстве регионов. "Это ВРП - рост валового регионального продукта, это увеличение инвестиций в регион, это увеличение количества рабочих мест и, конечно, рост реальных доходов населения", - указал глава кабмина.