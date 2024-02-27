В Дагестане на ремонт объектов водоснабжения дополнительно потратят около 8 млрд рублей

В 2024 году в республике намерены ввести в эксплуатацию четыре объекта водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Дагестан получит около 8 млрд рублей на ближайшие три года на капитальное строительство объектов водоснабжения. Об этом во время доклада в парламенте республики сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Удалось добиться дополнительного финансирования в рамках государственных программ Республики Дагестан: регион получит 7,7 млрд рублей в ближайшие три года на капитальное строительство 11 объектов [водоснабжения]", - сказал Абдулмуслимов.

По федеральному проекту "Чистая вода" уже построили водовод Чиркей - Буйнакск протяженностью 32 км. В 2024 году планируется ввод четырех объектов водоснабжения.