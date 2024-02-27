В России число участников налогового мониторинга в 2024 году выросло на 25%

По словам начальника управления налогового мониторинга ФНС РФ Марины Крашенинниковой, их число составило 568 компаний

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число участников налогового мониторинга в РФ в 2024 году выросло на 25% и составило 568 компаний, из которых три компании - это резиденты особых экономических зон. Об этом на площадке выставки-форума "Россия" сообщила начальник управления налогового мониторинга ФНС РФ Марина Крашенинникова в рамках Дня предпринимательства.

"В 2024 году участниками налогового мониторинга стали 568 компаний, из них три - это резиденты особых экономических зон", - сказала Крашенинникова, слова которой приводит пресс-служба ФНС. Она отметила, что рост числа участников по сравнению с 2023 годом составил более 25%.

По словам Крашенинниковой, это связано с рядом преимуществ для крупного бизнеса при расширенном информационном взаимодействии с налоговым органом. В их числе: отмена камеральных и выездных налоговых проверок, заявительный порядок возмещения НДС без дополнительных условий, проверка всех налогов (сборов, взносов) одним налоговым органом, прогнозируемость налоговой нагрузки, возможность получения мотивированного мнения по действующим и будущим сделкам. Кроме того, автоматизация процесса обмена документами с налоговым органом значительно сокращает временные и финансовые издержки компании, добавила она.

В ФНС напомнили, что с этого года резиденты особых экономических зон могут вступить в налоговый мониторинг без соблюдения пороговых критериев. Для этого необходимо до 1 июля сделать дорожную карту по подготовке и переходу на новый формат информационного взаимодействия, до 1 сентября - подготовить заявление о проведении налогового мониторинга, а также ряд документов (регламент информационного взаимодействия, сведения о взаимозависимых лицах, учетную политику для целей налогообложения организации и документы о системе внутреннего контроля). Решение о проведении налогового мониторинга или об отказе будет принято до 1 ноября 2024 года. При положительном решении налоговый мониторинг в отношении компании начинается с 1 января следующего года.