Очистные сооружения "Башнефти" за 5 лет переработали 134 млн куб. м стоков

БОС также очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны региона

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Биологические очистные сооружения (БОС) группы НПЗ "Роснефти" в Уфе в 2023 году переработали 22,11 млн куб. м промышленных стоков, с момента запуска объекта в 2018 году очищено более 134 млн куб. м стоков, говорится в сообщении "Роснефти".

Биологические очистные сооружения обслуживают не только НПЗ "Башнефти", но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. "БОС уфимского нефтеперерабатывающего комплекса обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах", - отмечается в сообщении.

Технология мембранного реактора из сточных вод позволяет удалять из сточных вод все примеси и микроорганизмы, в результате качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.

"На сегодняшний день забор воды на производственные нужды из реки Белой - главной водной артерии Республики Башкортостан - снижен более чем на 50%. В перспективе биологические очистные сооружения полностью перейдут на замкнутый цикл переработки стоков и прекратят забор речной воды", - говорится в сообщении.