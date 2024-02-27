В Петербурге на ремонт 200 км дорог выделили более 12 млрд рублей

Ремонтные работы стартуют с началом сезона дорожно-строительных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 200 км дорог планируют отремонтировать в Петербурге до конца 2024 года, на эти цели выделено более 12 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт-Петербурге будут отремонтировано более 100 км дорог. Работы развернутся на десятках адресов в разных районах города. Всего в 2024 году в Петербурге при поддержке федерального центра и за счет городского бюджета планируют отремонтировать около 200 км дорог. На эти цели в общей сложности предусмотрено более 12 млрд рублей", -говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, в частности, в центральной части города дорожное покрытие обновят на Лиговском проспекте и Гороховой улице. В Приморском районе будут приведены в нормативное состояние несколько крупных участков автодорог - на Школьной улице и проспекте Испытателей. На улице Савушкина отремонтируют дорожное полотно в зоне трамвайных путей от набережной Черной речки до Липовой аллеи. Также дорожники выполнят ремонт асфальтобетонного покрытия на таких крупных магистралях, как Будапештская улица, набережная Макарова и Зеленогорское шоссе.

Ремонт стартует с началом сезона дорожно-строительных работ. Специалисты снимут верхнюю часть дорожного покрытия и положат новое - из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также заменят бортовой камень и обновят тротуары.

Помимо этого, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" город реализует два масштабных инфраструктурных проекта: строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, а также реконструкция Петрозаводского шоссе в Колпинском районе. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2024 году.