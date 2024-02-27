Крупнейшая шахта ЛНР "Белореченская" обеспечит углем ТЭС Донбасса и Новороссии

Акционер "Промышленной группы "Родина" Александр Клименко отметил, что первоочередная задача - увеличение добычи угля

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая шахта Луганской Народной Республики (ЛНР) "Белореченская", переданная под управление инвестору, будет поставлять уголь теплоэлектростанциям (ТЭС) Донбасса и Новороссии, сообщил журналистам акционер "Промышленной группы "Родина" Александр Клименко.

"Зуевская ТЭС - наш стратегический партнер. Мы сегодня в диалоге. Мы хотим, чтобы энергетики видели в нас достойного партнера, который может взять на себя обязательства по обеспечению станций углем необходимой марки. Также и для других ТЭС мы будем поставлять уголь. Сейчас нацелены на Запорожскую ТЭС", - рассказал инвестор.

Клименко добавил, что первоочередная задача - увеличение добычи угля. К началу мая инвестор рассчитывает выйти на уровень 1,5 тыс. тонн в сутки. Кроме того, будет увеличена заработная плата шахтерам. По основным профессиям оклад оставит 80-85 тыс. рублей. Обновление и модернизацию шахты и горно-обогатительной фабрики планируют завершить к 6 мая. В соответствии с бизнес-планом, инвестор взял в аренду предприятие на 3 года с перспективой выкупа.

"Сейчас мы находимся в фазе проведения инвентаризации имущества. Важная задача для нас - получение лицензии на недропользование. Ждем решения от Министерства природы РФ. Мы как инвестор должны обновить и модернизировать шахту и обогатительную фабрику и привнести технологии, чтобы шахта "Белореченская" стала ярким флагманом угольной промышленности Донбасса", - подчеркнул Клименко.

"Белореченская" - единственная шахта в Донбассе, добывающая уголь марки Г - энергетический уголь, применяемый на теплоэлектростанциях.

Первыми крупными инвесторами в угольной сфере ЛНР стали "Промышленная группа "Родина" и "Торговый дом "Донские угли". В аренду "Донским углям" передали шахты "Самсоновская-Западная", "Должанская-Капитальная", "Комсомольская", имени Вахрушева, имени Фрунзе. В аренду "Родине" - шахту "Белореченская", горно-обогатительную фабрику "Белореченская" и производственное подразделение "Краснодонское погрузочно-транспортное управление".

Также инвесторы проявили интерес к шахтам 2-й и 3-й группы и подали заявки на аренду шахт "Молодогвардейская", "Самсоновская-Западная", "Суходольская-Восточная", имени Баракова, "Красный партизан". Заявки будут рассмотрены специальной рабочей группой Минтопэнерго ЛНР и правительством ЛНР.