В ЦБ заявили, что в I квартале 2024 года инфляция замедлится до 5,7%

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ ожидает, что в I квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% в квартальном выражении, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.

"По прогнозу Банка России, в I квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% кв/кв с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция - 7,6% г/г. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4%", - следует из материалов ЦБ.

Регулятор отмечает, что в декабре 2023 года и январе 2024 года текущий рост цен замедлился, его пиковые значения были пройдены осенью.