Совет директоров ЦБ рассматривал в феврале в том числе повышение ставки до 17%

Для сохранения ставки на уровне 16% участники дискуссии приводили такие аргументы, как замедление роста кредитования и увеличении сберегательной активности населения, а также заметное снижение текущих темпов роста цен в декабре - январе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на первом заседании по ключевой ставке рассматривал два варианта. Это сохранение ее на уровне 16% и повышение ставки на 100 базисных пунктов, до 17%. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте ЦБ РФ во вторник.

"С учетом данных, полученных с декабрьского решения по ключевой ставке, и обновленных прогнозных расчетов участники обсуждения рассматривали два варианта решения: Сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых; повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 17% годовых", - отмечается в документе. В пользу повышения ставки говорило заметное ухудшение условий внешней торговли, в том числе снижение цен на товарно-сырьевых рынках, а также наличие риска недооценки разрыва выпуска в экономике или скорости его закрытия (в частности, замедление роста потребительской активности может быть неустойчивым). Кроме того, к началу февраля отсутствовали исчерпывающие свидетельства устойчивого снижения инфляции.

Для сохранения ставки на уровне 16% участники дискуссии приводили такие аргументы, как замедление роста кредитования и увеличении сберегательной активности населения, а также заметное снижение текущих темпов роста цен в декабре - январе. Кроме того, дополнительной жесткости денежно-кредитных условий в этом году будут способствовать несколько автономных от денежно-кредитной политики факторов: отмена большинства регуляторных послаблений для банков, меры макропруденциального регулирования, а также переход банковского сектора от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности.

Сопоставив аргументы двух вариантов решений, участники обсуждения согласились, что решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых является более обоснованным.

О резюме по ставке

Банк России сегодня впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. В нем содержатся позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами "за" и "против", обоснование принятого решения. Позиции представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения.