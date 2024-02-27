Силуанов заявил, что резервные валюты используются странами Запада как политическая дубина

Министр финансов РФ отметил, что деятельность международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, также политизирована

САН-ПАУЛУ, 27 февраля. /ТАСС/. Западные страны используют резервные валюты в качестве политической дубины. Об этом заявил Bloomberg Saudi Arabia TV в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Сан-Паулу (Бразилия) министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы сегодня рассмотрим ряд инициатив Российской Федерации, Россия - председатель в БРИКС в этом году. Мы будем предлагать посмотреть на вопрос функционирования международной валютно-финансовой системы. Видим, что есть целый ряд проблем. Видим, что валютно-финансовая система политизирована. Видим, что резервные валюты сегодня используются не для обслуживания торгового оборота, а как политическая дубина", - сказал Силуанов.

По его словам, деятельность международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, также политизирована. "Видим, что расчетные организации, такие как клиринговые системы, такие как Euroclear, Clearstream, работают также с политической окраской", - отметил министр.

По его словам, также ситуация в мировой экономике будет рассмотрена на встрече министров финансов "двадцатки". "Проблемы известны: фрагментация мировой экономики, все те ограничения, с которыми столкнулись не только наша страна, но и целый ряд стран. Это перестройка вообще международной финансовой системы и усиление роли стран с развивающимися экономиками, попытки западных стран сохранить свое доминирование, как было раньше", - сказал Силуанов.

Это, как отметил министр, влияет на общую ситуацию с мировой экономикой. "Поэтому надо искать выход, нам нужно предлагать что-то конструктивное, а не уподобляться тем действиям, которые только усугубляют санкции и еще дальше загоняют эти проблемы. И чем быстрее это поймем, чем быстрее предложим принять решение, тем быстрее будет лучше всем странам и будет лучше людям, которые живут в этих странах", - добавил он.