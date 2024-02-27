Кирби: Байдену нужны новые полномочия от Конгресса, чтобы изъять замороженные активы РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома отметил необходимость привлечь к этому американских партнеров по коалиции, которые также участвовали в замораживании этих активов

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден нуждается в новых полномочиях от Конгресса, которые позволили бы изъять замороженные российские активы, конфискация была бы произведена Западом коллективно. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопросы об изъятии активов РФ, он утверждал, что в первую очередь вашингтонская администрация нуждается в "дополнительных законодательных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом направлении". "Во-вторых, и это немаловажно, <...> мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, которые также участвовали в замораживании этих активов", - сказал Кирби.

"Предложение заключается в том, чтобы изучить возможность использования этих замороженных активов для помощи Украине в ее стремлении защитить себя и восстановиться после двух лет войны", - утверждал представитель Белого дома. По его словам, США ведут консультации с союзниками и партнерами, "чтобы убедиться, что они поддерживают использование этих замороженных активов".

Как заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия найдет выход из ситуации с замороженными резервами и при необходимости примет ответные меры. Он отметил, что предложения Запада о конфискации активов РФ подрывают основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки.