В Минеральных Водах пройдет Российско-азербайджанский межрегиональный форум

Представители двух стран обсудят транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога, новые векторы кооперации в промышленных отраслях

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в среду в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева представители России и Азербайджана обсудят перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс. Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана. Запланированы выступления парламентариев двух стран, а также глав исполнительной власти регионов.

По следам бакинских встреч

Предыдущий межрегиональный форум принимали в Баку. Он прошел под председательством глав правительств России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова. На его полях глава Минэкономразвития России Максим Решетников обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества. Прежде всего, возможности кооперации в сфере судостроения, а также проекты по развитию яхтенного и круизного туризма на Каспии. По оценке Решетникова, Москве и Баку пора переходить от традиционного торгового сотрудничества к выстраиванию совместного экономического пространства. Он также отметил, что в ближайшие годы есть все шансы удвоить внешнеторговый оборот. Вероятно, эти вопросы будут в фокусе внимания и в ходе нынешнего раунда деловых дискуссий.

Повышенного интереса к намеченным Решетниковым перспективам стоит ожидать от целого ряда российских регионов. Ведь, как отметил Мишустин, сейчас свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном, и четверть из них имеют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии с республикой. Среди лидеров - Москва, Краснодарский и Ставропольский края, Московская и Свердловская области, Татарстан, Волгоградская и Саратовская области, Санкт-Петербург а также ряд других регионов.

О потенциале сотрудничества

В частности, Астраханская область передовыми темпами развивает деловые контакты с азербайджанскими партнерами. Помимо сотрудничества в области инфраструктуры, транспортного комплекса, образования, медицины и культуры, этот регион активно расширяет торговое судоходство с Азербайджаном. Как отмечал Мишустин, такое значимое для России направление способно сформировать хороший фундамент, чтобы "создать дополнительный грузопоток в рамках международного транспортного коридора Север - Юг". Не исключено, что соответствующий вопрос будет в числе первоочередных в повестке форума.

С азербайджанской стороны стоит ожидать не меньшей активности. По словам Асадова, сегодня "вырисовываются хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана". Кроме того, Москва и Баку успешно взаимодействуют в нефтегазовой сфере и имеют хороший потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. Вполне ожидаемо, что площадка форума будет задействована для продвижения работы на этих направлениях, и солидная договорно-правовая база сотрудничества, которая насчитывает около 260 различных соглашений, будет пополнена.

Межрегиональные форумы России и Азербайджана, организованные по инициативе глав двух государств, проходят с 2009 года и помогают устанавливать новые связи между регионами двух стран, обсуждать совместные перспективные проекты. Первый форум состоялся в Баку, в разные годы мероприятие также принимали российские города Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, азербайджанская Габала.