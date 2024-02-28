В Приморье увеличили доходную часть бюджета на 992,7 млн рублей

Общий объем расходов вырос на 8,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали в двух чтениях корректировку регионального бюджета. Изменения коснулись 18 региональных программ - доходную часть увеличили на 992,7 млн рублей, общий объем расходов вырос на 8,7 млрд рублей.

"Основанием для увеличения доходной части на 992,7 млн рублей послужило дополнительное распределение региону безвозмездных поступлений, в основном из федерального бюджета. За счет этих перечислений, а также остатков, образовавшихся на бюджетных счетах на начало года, общий объем расходов краевого бюджета-2024 вырос на 8,7 млрд рублей. Причем более половины этих средств - 4,8 млрд рублей - предусмотрено на финансирование объектов адресной инвестиционной программы края", - сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Наибольшее увеличение расходов запланировано на развитие транспортного комплекса - 2,5 млрд рублей. Также существенно вырастет финансирование программы охраны окружающей среды (около 1,4 млрд рублей,) и развития здравоохранения - более 1,1 млрд рублей.

Всего в результате корректировки общий объем финансирования изменился по 18 региональным программам.

"Сегодня мы рассмотрели первую в этом году корректировку краевого бюджета. Основное изменение - это дополнительное распределение средств на 2024 год по расходам инвестиционного характера и внесение соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу на сумму 4 млрд 798 млн рублей", - подчеркнул Ахоян.