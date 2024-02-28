Между Магаданом и Камчаткой откроют новый субсидированный рейс

Стоимость авиабилета по направлению в одну сторону составит 4,3 тыс. рублей

ТАСС, 28 февраля. Авиакомпания "Аврора" начала продажу субсидированных билетов по рейсу Петропавловск Камчатский - Магадан. К продаже доступны билеты на период с 31 марта по 26 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе Минтранса Магаданской области.

"Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Петропавловск Камчатский - Магадан - Петропавловск Камчатский в период летнего расписания, с 31 марта по 26 октября 2024 года, согласно федеральной программе субсидирования по постановлению правительства РФ №1172", - отметили в ведомстве

Стоимость авиабилета по направлению в одну сторону составит 4,3 тыс. рублей.

Социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами Единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

АО "Авиакомпания "Аврора" образована в 2013 году и является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. В 2021 году по поручению президента на базе "Авроры" создали Единую дальневосточную авиакомпанию с интеграцией региональных авиакомпаний: "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", "Чукотавиа".