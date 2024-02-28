"Союзмолоко" заявило о сохранении роста потребления молочной продукции в РФ в 2024 году

Как указал гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов, темпы прироста составят 2-3%

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Рост потребления молочной продукции сохранится в России в 2024 году, темпы прироста составят 2-3%. Такой прогноз дал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов на Сибирском молочном форуме.

"Наш прогноз базовый на текущий год, наверное, с учетом того, что темпы роста доходов населения будут чуть-чуть замедляться и составят не 5%, а несколько ниже, то, соответственно, будет несколько ниже прирост темпов спроса на молочную продукцию. Но порядка 2-3% в этом году мы можем ожидать", - сказал Белов. Согласно данным доклада генерального директора "Союзмолоко", в 2023 году валовой объем потребления молочной продукции составил 31,2 млн тонн, а в 2024 году он прогнозируется на уровне порядка 32 млн тонн.

Белов отметил, что в 2023 году благодаря росту доходов населения и низкому росту цен на молочную продукцию привели к тому, что валовой объем потребления молочной продукции вырос на 5%, а на душу населения - на 3%. Так, по данным Белова, рост цен на продукты питания в 2023 году составил 9%, тогда как на молочную продукцию - 0,5%.

Прогноз экспорта и импорта

По словам Белова, экспорт продукции в 2024 году может вырасти до 20%, импорт же сохранится на уровне прошлого года. "Здесь мы достаточно консервативно относимся и считаем, что 15-20% может быть прирост экспорта", - сообщил Белов. По его мнению, прогнозируемый рост производства на 1 млн тонн товарного молока, или порядка 4% от текущего производства, сможет обеспечить рост экспорта.

"Импорт мы не планируем, что серьезно изменится. Из дальнего зарубежья поставок практически нет, из Белоруссии мы фактически и так забираем все излишки", - отметил Белов. Импорт по итогам 2023 года, по данным доклада Белова, составил порядка 6,4 млн тонн, из них 5,6 млн тонн пришлось на долю Белоруссии.

Сибирский молочный форум проходит в Новосибирске впервые. Организаторы - крупнейшие отраслевые ассоциации "Союзмолоко" и "Союзмолоко. Сибирь". Участники форума - представители региональных молочных союзов и ассоциаций, государственных органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование отрасли; представители молочного бизнеса, профильных институтов, банков; инвесторы.