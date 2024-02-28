Силуанов: финансовая инфраструктура не должна зависеть от воли отдельных стран

Министр финансов РФ отметил, что "действующая система имеет ряд фундаментальных недостатков и все чаще используется как орудие политического и экономического давления"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Финансовая инфраструктура должна быть доступной для всех и не зависеть от воли отдельных стран, а действующая система все чаще используется как орудие политического и экономического давления. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Бразилии по итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, говорится в материалах Минфина РФ.

"Финансовая инфраструктура должна быть доступна для всех и не зависима от воли отдельных стран. Иначе мы сталкиваемся с искусственно созданными барьерами для торговли, инвестиций и технологий даже при операциях между третьими странами. Это приводит к торможению глобального экономического роста", - сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что "действующая система, базирующаяся на существующей западной финансовой инфраструктуре и использовании резервных валют, имеет ряд фундаментальных недостатков и все чаще используется как орудие политического и экономического давления".

"Необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы обусловлена также и геоэкономической фрагментацией, возникшей в результате порочной практики введения торговых и финансовых ограничений", - заявил глава российского Минфина.

По итогам года Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций.

27 февраля в Сан-Паулу на полях министерской встречи "Группы 20" состоялось заседание министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Это первое очное мероприятие финансового трека БРИКС с участием представителей стран, ставших полноформатными членами объединения с 1 января 2024 года.

В течение года российского председательства пройдут три встречи на уровне заместителей глав финансовых ведомств для детальной проработки обозначенных вопросов повестки. Заключительная встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в начале октября в России.