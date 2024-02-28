Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос до 3 215,53 пункта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос до 3 215,53 пункта (+0,2%), долларовый индекс РТС поднимался на 0,26%, до 1 100,19 пункта.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3 222,32 пункта (+0,42%), индекс РТС поднялся до 1 101,57 пункта (+0,39%).

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,11% - до 92,15 рубля, евро находился на отметке в 99,8 рубля (-0,2%). Курс юаня рос на 0,05% - до 12,74 рубля.