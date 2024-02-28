В России создадут Ассоциацию туристических агрегаторов

В нее уже вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс путешествия"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей создают Ассоциацию туристических агрегаторов, в нее уже вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс путешествия". Об этом сообщили ТАСС в самой организации.

"Онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей создают Ассоциацию туристических агрегаторов. Среди целей новой некоммерческой организации - формирование эффективных механизмов взаимодействия основных игроков онлайн-рынка путешествий, а также поддержка инициатив и лучших практик для развития отрасли. В состав ассоциации уже вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс путешествия", - говорится в сообщении.

Новое объединение является некоммерческой организацией, в дальнейшем в него смогут вступить другие участники отрасли цифрового туризма. Среди задач ассоциации - разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов, способствовать большей открытости между всеми участниками рынка и обмену лучшими практиками, рассказали в АТАГ.

Там отметили, что в последние годы интернет-сервисы стали неотъемлемым инструментом развития и цифровизации туристического рынка России. Доля онлайн-продаж билетов, по разным оценкам, превышает 50% от общего объема, а 32% бронирований отелей осуществляется через российские туристические агрегаторы.