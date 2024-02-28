В Челябинской области три выставочных павильона позволили заключить контракты на $27 млн

В павильонах представлены не только крупные предприятия региона, но и субъекты малого и среднего предпринимательства

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Экспортные контракты на $27 млн заключены за счет работы трех выставочных павильонов Челябинской области в Азербайджане, Узбекистане, Белоруссии. Об этом сообщила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева на Двенадцатом российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

"Всего таких [выставочных] павильонов у нас создано три - Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия. 147 промышленных предприятий Челябинской области свою продукцию там уже выставляют. Благодаря этому инструменту поддержки мы заключили экспортных контрактов более чем на $27 млн", - сказала министр.

Она пояснила, что в павильонах представлены не только крупные предприятия, но и субъекты малого и среднего предпринимательства. Экспозиция меняется каждые четыре месяца. "Для нас это очень важно, мы будем развивать эту форму поддержки [бизнеса]. Проходной трафик, встречи, которые проводятся на этих площадках, во многом положительно и эффективно работают", - отметила министр.

По данным Минэкономразвития Челябинской области, товарооборот региона с Азербайджаном в 2023 году превысил $100 млн. При этом импорт из Азербайджана в регион увеличился в пять раз.

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в среду в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева представители России и Азербайджана обсуждают перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.