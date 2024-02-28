Росатом заместил иностранный софт на объектах критической информационной инфраструктуры

О практически полном импортозамещении ПО почти на всех рабочих местах ранее сообщил концерн "Росэнергоатом"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росатом полностью заместил иностранный софт на своих российских значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, выступая в Государственной думе.

"Полностью заместили импортное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры Росатома", - сказал Лихачев. Ранее о практически полном импортозамещении ПО почти на всех рабочих местах сообщил концерн "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома). По сообщению пресс-службы РЭА, к концу 2023 года на импортонезависимую операционную систему Astra Linux были переведены более 95% пользователей дивизиона.

В декабре на портале закупок были размещены документы, согласно которым РЭА приступает к полному импортозамещению на своих предприятиях программного комплекса операционной аналитики процесса производства электроэнергии. Импортозамещению подлежит система PI System производства североамериканской компании OSIsoft. Как сообщил ТАСС директор департамента управления IT-проектами и интеграцией АО "Концерн "Росэнергоатом" Олег Шальнов, в приоритетах на ближайшие три года - перевод на отечественное ПО таких систем, как система управления ресурсами предприятия (SAP ERP), система сводной отчетности (SAP BI), система управления нормативно-справочной информацией (SAP MDM), система предиктивной аналитики (AVEVA Prism), а также дальнейшее развитие инфраструктуры с помощью создания отечественных программно-аппаратных комплексов.