Как сообщили Федеральном центре "Агроэкспорт", уже есть договоренности с потенциальными клиентами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Русагро" планирует начать поставки свинины в Китай в марте, в настоящее время уже есть договоренности с потенциальными клиентами. Об этом сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".

Ранее Россельхознадзор сообщил, что три российских предприятия по производству свинины получили право на экспорт свиноводческой продукции в Китай с 28 февраля 2024 года.

"Мы планируем начать наши отгрузки в КНР в марте - на данный момент уже есть договоренности с потенциальными клиентами, проработаны схема взаимодействия и контрактные условия", - приводятся в сообщении центра слова директора департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления группы компаний "Русагро" Татьяны Смирновой.

"Мираторг" также подтвердил прохождение регистрации на экспорт в Китай, добавляется в сообщении "Агроэкспорта".

Как отметил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении центра, поставки свинины в Китай начнутся в ближайшее время. "Рассчитываем, что количество предприятий, имеющих право поставок свинины в Китай, будет расширяться в обозримом будущем", - приводятся слова Ковалева в сообщении.

Отмечается, что по оценке Национального союза свиноводов Россия может поставлять в Китай до 200 тыс. тонн свинины ежегодно. "Текущий год, вероятно, станет пробным - будут прорабатываться логистические пути, механизмы оплаты и так далее. Поэтому если по итогам 2024 года на китайский рынок будет отгружено 15-25 тыс. тонн, это будет неплохим началом. Но в течение двух-трех лет мы надеемся выйти на уровень 150-200 тыс. тонн", - сообщил Ковалев.

О поставках свинины

В сентябре 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Как сообщало ведомство в середине декабря, финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российский свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российский предприятий.

19 декабря Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, поставляемой на рынок КНР. Позже Россельхознадзор сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться спустя месяц после подписания соответствующего протокола. В конце декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца.