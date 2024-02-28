Дума проконтролирует ценовую политику по отгрузке угля на станции "Русгидро"

Госдума сделает это, чтобы граждане и предприятия были защищены от роста цен, заявил председатель палаты Вячеслав Володин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госдума возьмет на контроль тему ценовой политики по отгрузке угля на станции компании "Русгидро" на Дальнем Востоке, чтобы граждане и предприятия были защищены от роста цен. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участием гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

"Буквально недавно состоялась встреча, приходил руководитель компании "Русгидро". Мы обсуждали темы выработки электроэнергии на тепловых станциях, которые входят в структуру "Русгидро". А это в первую очередь - регионы Дальнего Востока. Оказалось, что стоимость отгружаемого в эту компанию угля, произведенного на территории России, выше, чем стоимость отправки этого угля за границу. Причем существенно", - отметил Володин.

По его словам, с этим надо разобраться. "Недопустимо. Потому что все это в итоге ложится на плечи наших граждан, наших предприятий. И вообще, если говорить о ценовой составляющей, насколько понимаю, сегодня цена на уголь выросла на мировых рынках. Нам важно, чтобы здесь наши граждане были также защищены. Давайте эту тему возьмем на контроль и вместе с компанией "Русгидро" разберем все по полочкам с точки зрения ценовой политики и развития этой компании. А так она развиваться не будет", - подчеркнул Володин.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что электростанции "Русгидро" на Дальнем Востоке по итогам 2023 года не смогут покрыть затраты на покупку угля за счет тарифной выручки. "Русгидро" оценит сумму выпадающих доходов "по факту", они будут учтены в тарифах на 2025 год, сообщали ТАСС в компании. Там уточнили, что общий объем выпадающих доходов компании по состоянию на 2023 год - 21 млрд рублей, из которых 17,3 млрд рублей - это выпадающие доходы за 2022 год, сформировавшиеся в основном из-за роста цен на уголь, и 3,7 млрд рублей - некомпенсированные выпадающие доходы прошлых периодов - 2011-2019 годов.