Акции "Южуралзолота" на Мосбирже снижались более чем на 3,5%

Отрицательная динамика отмечается на фоне сообщения компании о снижении производства золота в 2023 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Акции группы компаний "Южуралзолота" (ЮГК) на Московской бирже снижались более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Отрицательная динамика отмечена на фоне сообщения компании о снижении производства золота в 2023 году.

По данным на 11:29 мск, бумаги ЮГК снижались на 3,91%, до 0,7231 рубля за бумагу. К 13:33 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 0,728 рубля за бумагу (-3,23%).

Производство золота ЮГК в 2023 году снизилось на 6,8%, до 412,5 тыс. тройских унций (12,8 тонны). При этом выручка компании за 2023 год выросла на 19%, до 68 млрд рублей.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.