В Якутии увеличили субсидии на поддержку сельхозпроизводства

Соответствующий законопроект приняли в окончательном чтении

ЯКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха приняли законопроект о внесении изменений в региональный закон о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Якутии отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. Законопроект принят в окончательном чтении.

Как следует из пояснительной записки, скорректированный норматив формирования размера субвенции на поддержку скотоводства в среднем обеспечит 27% первоочередных затрат на корма, ГСМ, доставку сена, комбикорм. Увеличение норматива формирования размера субвенции за тонну сырого молока рассчитано с учетом сокращения убытков на содержание одной головы коровы в организованных формах хозяйствования республики, занимающихся молочным скотоводством, на 57%, или до 13 тыс. рублей на одну голову коровы. Изменение норматива в размере субвенции на проведение агротехнологических работ в зерноводстве внесено для возмещения выпадающих доходов организованных форм хозяйствования, специализирующихся в зерноводстве, с учетом фактической средней величины их затрат на производство зерна на 1 га посевной площади в размере 26,1 тыс. рублей.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности республики и поддержки местных сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены дополнительные средства с учетом увеличения норматива субсидии", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина Якутии. Так, на стимулирование производства и переработки сырого молока увеличивается субсидия с 60 рублей до 65 рублей за килограмм сырого молока. На эти цели предусмотрено более 3,5 млрд рублей. На поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах увеличена субсидия с 37 тыс. рублей до 39 тыс. рублей на одну корову и до 45 тыс. рублей в Арктической зоне Якутии, предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей. Субсидии на проведение агротехнологических работ в зерноводстве увеличиваются с 10 тыс. рублей до 13 тыс. рублей на 1 га посевной площади зерновых культур, предусмотрено в сумме 132 млн рублей.