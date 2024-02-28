Дума ввела штрафы для представителей госзаказчика за нарушения при гособоронзаказе

Сумма штрафов составит от 30 до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности привлекать к административной ответственности представителей госзаказчика за нарушения при приеме гособоронзаказа.

Изменения вносятся в часть 2 статьи 14.55 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа). Сейчас в ней предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение должностным лицом государственного заказчика условий государственного контракта по государственному оборонному заказу.

Принятый закон распространяет это положение на случаи нарушения должностным лицом военного представительства государственного заказчика предусмотренных государственным контрактом по государственному оборонному заказу или договором, заключенным в целях выполнения государственного оборонного заказа, порядка и (или) сроков осуществления контроля качества или приемки товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых или оказываемых по государственному оборонному заказу.