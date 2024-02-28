Росатом считает Африку точкой роста экспорта своих энергетических технологий

Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что одна из стран континента проявила интерес к "мини-ГЭС"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росатом считает Африку "точкой роста" своих энергетических и неэнергетических технологий. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая в Государственной думе.

"У нас есть ряд заявок от государств [Африки]. <…> Не очень быстро [там] принимаются и реализуются решения, в силу определенных международных событий, которые происходят на Африканском континенте <...> Но то, что мы Африку безусловно считаем точкой роста как экспорта энергетических, так и других атомных технологий, это факт", - сказал Лихачев. При этом, он сообщил, что одна из стран континента проявила интерес к продукту Росатома - "мини-ГЭС". "По этим мини-ГЭС получили от одной из стран запрос и находимся на коммерческом этапе. Думаю, <…> скоро приступим к реализации этого проекта", - сообщил глава атомной отрасли.

Лихачев также сообщил, государства Африки проявляют большой интерес к плавучим АЭС. "ЮАР - мы очень долго работали там над большой мощностью, но в силу политических процессов работа была приостановлена. Сейчас возвращаемся, перезагружаемся. В том числе [в ЮАР] очень большой спрос именно на плавучие атомные электростанции", - сказал гендиректор Росатома.