Мосбиржа расширяет линейку срочных контрактов на акции Совкомбанка

К торгам допустят фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московская биржа 5 марта 2024 года начнет торги поставочными фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции Совкомбанка, следует из сообщения торговой площадки.

Один лот составляет 100 акций, код базового актива - SVCB, короткий код - SC. К торгам будут допущены фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Также с указанной даты инвесторам станут доступны три серии премиальных опционов на акции Совкомбанка с исполнением через одну, две недели и месяц. Лот опциона составит 100 акций, короткий код - SC. Торги и расчеты по новым инструментам проводятся в российских рублях.

"Московская биржа поступательно развивает линейку производных инструментов срочного рынка с целью расширения инвестиционных возможностей всех категорий клиентов. Фьючерсы и премиальные опционы на акции позволяют реализовать различные торговые стратегии, в том числе активную торговлю или хеджирование портфелей ценных бумаг", - пояснила площадка.