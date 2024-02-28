В Киргизии началось строительство первого завода по выпуску автомобилей и электромобилей

Производительность предприятия составит более 80 тыс. машин в год

БИШКЕК, 28 февраля. /ТАСС/. Церемония начала строительства первого завода по выпуску автомобилей и электромобилей состоялась в Чуйской области Киргизии с участием президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Как отметили в администрации президента, Жапаров "заложил капсулу под строительство предприятия по выпуску и реализации автомобилей в Сокулукском районе Чуйской области".

По данным пресс-службы, на заводе планируется наладить сборку электромобилей, коммерческих, легковых автомобилей, специальной техники, а также "продажу транспортных средств и соответствующей продукции на международном рынке". Строительство и запуск предприятия реализуется правительством Киргизии и местными предприятиями совместно с китайской компанией China Hubei Zhuoyue Group. Объем инвестиций реализуемого проекта на первом этапе составит $115 млн, а производительность - более 80 тыс. автомобилей в год.

"Президент особо акцентировал, что без привлечения внешних инвестиций невозможно добиться быстрого экономического развития. Он выразил уверенность, что данный инвестиционный проект придаст большой импульс развитию автомобильной промышленности республики, увеличению доли отрасли в ВВП и созданию дополнительных рабочих мест", - констатировали в пресс-службе.

Глава государства отметил, что столь большой проект, который реализуется в Киргизии, нуждается во "всесторонней поддержке" и пожелал, чтобы это предприятие стало важным началом для создания бренда "Сделано в Киргизии".

Как ожидается, новый завод начнет выпускать автомобили в августе текущего года. Это первый завод по производству автомобилей, который будет работать на территории Киргизии.