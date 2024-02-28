ЕБРР выделит Таджикистану более €35 млн на реконструкцию крупной подстанции

После реализации проекта будут улучшены линии электропередачи, снизятся потери энергии, а также обеспечено устойчивое энергоснабжение северных районов республики, сообщили в Минфине страны

ДУШАНБЕ, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов Таджикистана заключило соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении более €35 млн на реконструкцию подстанции "Согд-500" на севере республики, которая является частью международного энергопроекта CASA-1000. Об этом сообщили в Минфине Таджикистана.

Отмечается, что подписи под документом поставили министр финансов республики Файзиддин Каххорзода и руководитель представительства ЕБРР в стране Хольгер Вифель.

В ведомстве уточнили, что общая сумма соглашения составляет €35,4 млн, в том числе €10 млн - грантовые средства, €2,4 млн - техническая помощь и еще €23 млн даны в кредит. Проект реконструкции подстанции предусматривает, что после его реализации будут улучшены линии электропередачи, снизятся потери энергии, а также обеспечено устойчивое энергоснабжение северных районов Таджикистана.

Подстанция "Согд-500" является одним из элементов проекта CASA-1000 по экспорту электроэнергии через соединение энергетических систем Центральной и Южной Азии, а именно из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Его реализуют с 2018 года с участием международных финансовых организаций, самым сложным вопросом в Минэнерго Таджикистана называли строительные работы в Афганистане, где из-за смены власти работы не продвигаются два года.