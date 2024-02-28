Evraz Steel намерен выпустить в 2024 году 100 тыс. кв. м фальцевой кровли на новом заводе

Выручка от реализации проекта может составить около 650 млн рублей, сообщил гендиректор компании Леонид Лазуткин

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Evraz Steel Box планирует в текущем году произвести около 100 тыс. кв. метров промышленной фальцевой кровли на новом заводе в Ярославле. Выручка от реализации проекта может составить, по оценке компании, около 650 млн рублей, сообщил журналистам генеральный директор Evraz Steel Box Леонид Лазуткин.

"Поскольку год неполный будет, мы планируем где-то около 100 тысяч квадратных метров выпустить", - сказал он. Мощность линии составляет 900 тыс. кв.м кровли в год.

Управляющий директор Evraz Steel Box Григорий Ваулин отметил, что компания уже реализовала три проекта с использованием фальцевой кровли в Екатеринбурге. "Но разумеется, я думаю, что, конечно, ЦФО - будет 50% (продаж - прим. ТАСС) у нас будет приходиться на ЦФО", - уточнил он.

Компании Evraz Steel Building, Evraz Steel Box, Evraz Steel House и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering входят в экосистему стального строительства Evraz. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. С мая 2022 года горно-металлургическая компания Evraz находится под санкциями Великобритании.