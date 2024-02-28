Азербайджан рассчитывает, что товарооборот с РФ превысит $4,4 млрд в 2024 году

Вице-премьер Шахин Мустафаев отметил, что РФ вложила в азербайджанскую экономику более $8,7 млрд

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Азербайджан рассчитывает, что по итогам 2024 года товарооборот республики с Россией превысит прошлогодний рекордный показатель в $4,4 млрд. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на XII российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

"В 2023 году наш товарооборот увеличился на 17,5%, достигнув рекордной отметки почти в $4,4 млрд. По итогам текущего года надеемся выйти на новые, более высокие показатели", - сказал Мустафаев.

Вице-премьер особо отметил, что РФ вложила в азербайджанскую экономику более $8,7 млрд, а азербайджанские предприниматели в свою очередь - более $1 млрд в виде инвестиций. "В настоящее время в Азербайджане реализуется большой пакет инвестиционных проектов с российским участием. В июне прошлого года в Джебраильском районе открылся сервисный центр для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, созданный при участии ПАО "Камаз". Среди знаковых проектов можно также отметить проекты по производству и сборке грузовых автомобилей "Камаз" и "Урал", сдан в эксплуатацию завод по сборке автомобилей "Газель", - указал Мустафаев.

По его словам, Баку и Москва в последние годы серьезно расширили взаимодействие по целому ряду направлений, таких как сотрудничество в промышленной, транспортной, энергетической, аграрной, культурно-гуманитарной и многих других сферах.