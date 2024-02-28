Оборот розничной торговли в России в январе вырос на 9,1%

Он составил 3,943 трлн рублей, следует из доклада Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в январе 2024 года увеличился на 9,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил 3,943 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот розничной торговли в январе 2024 года составил 3943,2 млрд рублей, или 109,1% (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года", - говорится в документе.

В январе оборот розничной торговли на 96,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,9%. Для сравнения, в январе прошлого года доли составляли 95,5% и 4,5% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в январе удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, непродовольственных товаров - 51,6% (в январе 2023 года - 49% и 51% соответственно).