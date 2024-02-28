Бензин в России за неделю не изменился в цене

Дизель подорожал на 2 копейки, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 26 февраля 2024 года не изменились и составили 54,64 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 (составили 50,57 рубля за литр), Аи-95 (55,22 рубля за литр), Аи-98 (68,63 рубля за литр) также не изменились. Средняя цена на дизельное топливо выросла на 2 копейки и составила 64,81 рубля.

По данным Росстата, за период с 20 по 26 февраля рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 9 субъектах Российской Федерации, более всего - в Республике Коми (+1,1%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 7 субъектах Российской Федерации, более всего - в республиках Калмыкия и Тыва (-0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,29 до 52,03 рубля, марки Аи-95 - от 54,29 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,30 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 - от 54,1 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,90 до 71,64 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 19 по 25 февраля по сравнению с предыдущей неделей вырос на 6,3% и составил 905,6 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 9,4% и составило 1,744 млн тонн.