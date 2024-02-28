Бензин в России в январе в сравнении с декабрем подорожал в среднем на 0,5%

При этом производители бензина в январе повысили оптовые цены на 0,2%, сообщается в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в январе 2024 года выросли на 0,5% по сравнению с декабрем 2023 года. При этом производители бензина в январе повысили оптовые цены на 0,2%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в январе выросли на 7,8%, а цены производителей - на 39%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в январе 2024 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 3,2 раза (в январе 2023 года - в 4,1 раза).

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали выше на 0,2%. В 9 субъектах Российской Федерации бензин стал дороже. Более всего цены на него выросли в Саратовской области (+19,3%), Нижегородской области (+16,4%), Пермском крае (+16,3%), Иркутской области (+15,7%), Рязанской области (+15,2%). Снижение цен отмечено в 8 субъектах Российской Федерации, наибольшее - в Республике Башкортостан (-22,5%), Астраханской области (-19%), Тюменской области (-16,9%), Республике Татарстан и Ленинградской области (-16,5%).

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены производителей на нефть снизились (-8,6%), увеличение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 7,2%.