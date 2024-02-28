Добыча угля в России в январе выросла на 1,7%

Она составила 35,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Добыча угля в России по результатам января 2024 года выросла на 1,7% и составила 35,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В частности, добыча каменного угля всех видов выросла в годовом сравнении на 3,1%, до 27 млн тонн, в том числе добыча антрацита снизилась на 1%, до 2 млн тонн, коксующегося угля - выросла на 9%, до 8,9 млн тонн.

При этом добыча прочего каменного угля выросла на 0,6%, до16,1 млн тонн. Добыча бурого угля в январе составила 8,3 млн тонн, что на 2,4% ниже, чем годом ранее.