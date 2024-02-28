Годовой рост ВВП РФ в январе составил 4,6% после 4,4% в декабре

Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России по итогам 2023 года достиг 3,6%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ВВП РФ в январе 2024 году вырос на 4,6% в годовом выражении после 4,4% в декабре 2023 года. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% год к году после 4,4% в декабре. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 1,9% (в декабре 2023 года 2,3% к уровню 2021 года)", - отмечается в обзоре.

Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России по итогам 2023 года достиг 3,6%. В IV квартале 2023 года рост ВВП составил 5,1%, а в декабре - 4,6%. Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года вырос на 6,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году российский ВВП вырастет на 2,3%. ЦБ ожидает роста этого показателя на 0,5-1,5%.