Реальные зарплаты в России в 2023 году выросли на 7,8%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году, по предварительным данным, составила 73,709 тыс. рублей, следует из данных Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,8% в годовом выражении, при этом в декабре к ноябрю 2023 года рост составил 40,5%, а к декабрю 2022 года - 8,5%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году, по предварительным данным, составила 73,709 тыс. рублей и по сравнению с 2022 годом выросла на 14,1%, в декабре 2023 года - 103,815 тыс. рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6%.