Производство золота в России в январе выросло на 7%

При этом по сравнению с декабрем 2023 года этот показатель снизился на 38,1%, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Производство золота в России в январе 2024 года выросло на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с декабрем 2023 года показатель снизился на 38,1%

Выпуск первичного алюминия в январе вырос на 11,7%, а к декабрю 2023 года - снизился на 4,3%.

Производство стального проката в январе снизилось на 2,6% в годовом сравнении, до 5 млн тонн (снижение на 5,9% к декабрю), нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в январе уменьшилось на 2,7% к январю 2023 года, до 4,6 млн тонн.

Выпуск легированной стали в слитках и полуфабрикатах в январе 2024 года подрос на 0,7% по сравнению с уровнем января 2023 года, составив 1,4 млн тонн, объем выплавки чугуна снизился на 3,9%, до 4,3 млн тонн.