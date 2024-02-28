Петербуржец отсудил у стоматологов 3 млн рублей за неудачную имплантацию зубов

Изначально мужчина отдал за установку имплантов 436 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга получил компенсацию в размере 3 млн рублей за серьезные осложнения после установки имплантов в частной стоматологии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

"В результате манипуляций по удалению зубов и установке имплантов мужчина оказался в онкологическом отделении больницы, где выяснилось, что у него развился периимплантит. Продолжительное болезненное состояние, постоянные кровотечения и повторные финансовые траты на лечение некачественно поставленных имплантов привели петербуржца в суд, который его поддержал", - говорится в сообщении.

Исполнительное производство почти на 3 млн рублей возбудил отдел судебных приставов по Центральному району города - такую сумму компенсации установил Куйбышевский суд Петербурга. Изначально мужчина отдал за установку имплантов 436 тыс. рублей, однако в сумму, которую по итогу пришлось выплачивать клинике, вошли также компенсация морального вреда, неустойка, возмещение расходов на лечение, штраф и судебные издержки.

Как отметили в ГУ ФССП, деньги с ответчика пришлось взыскивать в принудительном порядке. "Судебный пристав уведомил организацию о последствиях неуплаты задолженности, в том числе о вынесении исполнительского сбора в размере более 200 тыс. рублей в случае, если требования не будут исполнены в срок. Последний аргумент подействовал на должника. Вскоре необходимая сумма поступила на депозитный счет районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена пострадавшему", - рассказали в управлении.