Решетников заявил, что Россия поддержит мораторий на таможенные пошлины в e-commerce

Министр экономического развития ожидает, что отсрочка будет продлена еще раз

АБУ-ДАБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Россия поддержит продление моратория Всемирной торговой организации (ВТО) на применение таможенных пошлин в электронной торговле. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Мы ожидаем, что [таможенный] мораторий на электронную торговлю продлевался много лет и будет продлен еще раз. Мы, конечно, поддержим это решение", - сказал он журналистам на полях 13-й министерской конференции ВТО.

Министерская конференция - высший руководящий орган ВТО - продлевала запрет на применение таможенных пошлин с 1998 года, однако в последнее время некоторые страны выступают против моратория, объясняя свою позицию недополученными доходами. Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию, только для развивающихся стран такие потери в 1999 году составляли более $10 млрд.

13-я министерская конференция ВТО проходит в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет Решетников.