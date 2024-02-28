В МЭР рассчитывают на сохранение субсидий на рыболовство в дальних морях в рамках ВТО

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что Россия намерена иметь возможность экономически поддерживать флот, который будет осуществлять вылов

АБУ-ДАБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на сохранение субсидий на вылов как в пределах своей экономической зоны, так и в дальних морях в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях проходящей в Абу-Даби 13-й министерской конференции ВТО.

"Нам важно добиться, чтобы не было пунктов, связанных с запретом на субсидирование лова. В первую очередь даже не внутри нашей экономической зоны, а в дальних морях, потому что мы хотим иметь возможность экономически поддерживать наш флот, который будет осуществлять вылов. Разумеется, с соблюдением всех требований, именно с позиции рационального, бережного использования", - подчеркнул министр.

В июня 2022 года по итогам министерской конференции ВТО были достигнуты договоренности по соглашению о рыболовных субсидиях, переговоры по которому длились более 20 лет. Соглашение устанавливает правила, запрещающие субсидии, которые угрожают устойчивости рыболовства.

Согласно данным Минэкономразвития, применение этих правил должно обеспечить устойчивое использование и сохранение морских ресурсов. Объем российских субсидий на вылов рыбы незначителен, а дотации региональных конкурентов, например, ЕС, существенны ($2 млрд в год). Соглашение может помочь снизить негативное влияние иностранных субсидий на российскую рыболовную отрасль, в том числе улучшить состояние рыбных запасов, повысить уровень занятости в прибрежных районах России, обеспечить внутренний спрос и повысить конкурентоспособность российской рыбной продукции на внешних рынках.