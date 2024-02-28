Доходы бюджета Тамбовской области на 2024 год увеличили на 2,3 млрд рублей

Показатель достиг 68,6 млрд рублей

ТАСС, 28 февраля. Доходы бюджета Тамбовской области на 2024 год выросли на 2,3 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Максим Егоров.

"Отмечу, что собственные доходы областного бюджета увеличены на 2,3 млрд рублей. Такой результат стал возможным благодаря росту поступлений налоговых и неналоговых доходов", - написал он.

Егоров отметил, что предполагается увеличить и объем расходов регионального бюджета на 4,8 млрд рублей. Дополнительные средства направят на сбалансирование местных бюджетов, увеличение резервного фонда правительства области и софинансирование мероприятий национальных и государственных проектов. По данным пресс-службы областной думы, больше всего средств направят на погашение ценных бумаг региона - почти 1,2 млрд рублей.

Новые параметры бюджета на 2024 год составят: по доходам - 68,6 млрд рублей, расходам - 71,4 млрд рублей, дефицит - 2,8 млрд рублей.

Также Егоров выступил с инициативой создания межведомственной комиссии, которая будет контролировать уплату задолженности. Комитет должен выявить налоговых должников среди депутатов и членов их семей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, есть недисциплинированные в этом отношении граждане, потому принято решение принять меры. "Пока будут предлагать кандидатуры от депутатского корпуса и администрации области", - добавили в пресс-службе.