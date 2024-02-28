Египет заключил договоры в сфере зеленой энергетики с потенциалом инвестиций в $40 млрд

Министр планирования и экономического развития Хала ас-Саид заявила, что соглашения являются "новым этапом инвестиционного партнерства Суверенного фонда страны с международными компаниями по осуществлению реальных проектов в области зеленого водорода в экономической зоне Суэцкого канала"

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Египта подписало семь соглашений с международными девелоперскими компаниями о сотрудничестве в области зеленого водорода и возобновляемых источников энергии с инвестиционным потенциалом в $40 млрд в первые 10 лет осуществления совместных проектов. Об этом сообщил представитель египетского кабинета министров.

Среди государственных учреждений, привлеченных к реализации программ, Суверенный фонд Египта и Главное управление экономической зоны Суэцкого канала. Как указала египетский министр планирования и экономического развития Хала ас-Саид, подписанные соглашения являются "новым этапом инвестиционного партнерства Суверенного фонда страны с международными компаниями по осуществлению реальных проектов в области зеленого водорода в экономической зоне Суэцкого канала".

По словам министра, на подготовительном этапе ожидаемые инвестиции составят около $12 млрд, еще примерно $29 млрд будут привлечены на первом этапе выполнения проектов. "Общий объем инвестиций, - добавила ас-Саид, - превысит $40 млрд в течение ближайших 10 лет".